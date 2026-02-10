قال الفنان ياسر جلال إن قدرات الممثل تقاس بتوع أدواره وتأثيرها، مشيرًا إلى أنه لا يوجد لديه دور يشبه دورًا آخر.

وأضاف مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" عبر قناة "الحياة"، أنه يعمل مع مدارس إخراجية مختلفة ومؤلفين مختلفين وبالتالي يكون كل عمل مختلفًا عن الآخر.

ولفت إلى أن نشاط الفنان يُقاس بتنوع أدواره، وأن فن وأداء الممثل يقاس بقدرته على تمثيل عدد متنوع من الشخصيات، ضاربا المثل بالقول: "لما ألاقي الممثل هو هو بيعمل البيه بواب وبيعمل معالي الوزير أو بيعمل شخصية فخامة الرئيس السادات أو فخامة الرئيس عبدالناصر".

ووصف تجسيده لشخصية الرئيس عبدالفتاح السيسي في مسلسل الاختيار، بأنه أفضل دور قدمه في تاريخه الفني، وأشار إلى أنه يتشرف به كثيرًا، مؤكدا أن أساس عمل الممثل هو التنوع والاختلاف.

ولفت جلال إلى أنه تخرج في المركز الأول من المعهد العالي للفنون المسرحية، مضيفًا أنه تم تكريمه من الرئيس بتعينه عضوًا في مجلس الشيوخ ممثلًا عن القوى الناعمة التي ينتمي لها.

وقال: "أنا أساسًا فنان ممثل ولازم يبقا فيه فنانين بتمثل الوسط الفني والوسط الإعلامي في مجلس الشيوخ ومجلس النواب".

وتابع: "أنا من قبل المجلس أنا فنان وأثناء المجلس أنا فنان وبعد المجلس أنا فنان، ودا سبب دخولي المجلس".

وأوضح أنه يمثّل تخصصه والشريحة التي ينتمي إليها داخل مجلس الشيوخ، لافتًا إلى أنه بعد عضويته في المجلس تحول لطالب يدرس الدستور المصري، ولائحة المجلس، قائلًا: "أنت ليك صوت، فلو في قضية بتثار أمامك أنت بتجتهد وتشوف إيه اللي تقدر تضيفه".