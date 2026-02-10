علق الفنان أحمد زاهر، بطل مسلسل لعبة وقلبت بجد، على مشاركته في اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب الإثنين، لمناقشة تأثير التطبيقات الإلكترونية على الأطفال.

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "المحور"، إنه اقترح أثناء الاجتماع فكرة إنشاء تطبيق للتحكم الأبوي، يمكن الأهل من حظر وصول أطفالهم لتطبيقات معينة مع استمرار عمل الأنترنت، مضيفًا: "مثلًا يخش على يوتيوب كيدز بس ميقدرش يخش على اليوتيوب العادي".

ولفت إلى أن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أشارت لوجود تتطبق مماثل.

وعلق قائلًا: "لازم يحصل حاجة نقدر إن إحنا نحدد بيها هما داخلين على أي وأقدر أنا أمنع ده من غير ما أشيل من عندهم النت علشان المنع الكلي حاجة مش صح".

وأوضح أن جلسة الاستماع في البرلمان، أشارت إلى انخفاض قدرة الأطفال على التركيز في الدراسة وغيرها، نتيجة للسوشيال ميديا واستخدام الهاتف المحمول، مضيفًا: "لازم الأب والأم ياخدوا بالهم من الحاجات دي أكثر".

وتابع: "الأب والأم عليهم واجب لازم يعملوه وأنا واحد منهم، لازم كل شوية أعرف ولادي بيعملوا أي بيتفرجوا على أي، وأسمح بأيه ومسمحش بأيه".

وشدد على أهمية توعية الأهالي بهذه التطبيقات، وآلية استخدامها حفاظًا على الأطفال، معلقًا: "بقينا في حرب غير مرئية، ياريت كان في حرب والعدو قدامي، لكّن الحرب غير مرئية حرب سيبرانية".

وتابع: "بجد أنا قبل المسلسل وقبل قراءة فكرة الموضوع أنا مكنتش أعرف حاجة عن اللعبة دي، واكتشفت إن أنا ولادي بيلعبوها وأنا معرفش، لانشغالنا بالحياة وبالشغل".

وأشار إلى ضرورة التواصل الفعّال مع الأطفال وسماع أرائهم ومشاركتهم في ألعابهم، مستشهدًا بشخصية شريف التي قدّمها في المسلسل الذي شاركهم في ألعابهم ليكتشف الأمور الخاطئة بنفسه.

وأكد أن الدولة أدت مسئوليتها بحجب اللعبة ولكّن الأطفال يستخدمون تقنيات حجب وتغيير الموقع لتشغيلها قائلًا: "الدولة عملت اللي عليها والواجب على الأب والأم إن هما اللي يمسحوا ال ـvpn".

ونصح الشباب المقبلين على الزواج وتكوين الأسر بضرورة مراعاة أطفالهم وقضاء الوقت معهم قائلًا: "لازم يبقى في شوية وقت تتكلم فيهم مع ابنك أو بنتك تعرف هما بيعملوا أيه وبيفكروا إزاي علشان نلحق من بدري بدري".

وعلى صعيد أخر أكد الفنان عدم مشاركته في السباق الرمضاني القادم 2026، متمنيًا تقديم عمل سينمائي بفكرة هادفة كمسلسل لعبة وقلبت بجد قائلًا: "فخور جدًا إن أنا كنت جزء مشارك في عمل أثر في الناس، وأنا نفسي اللي جاي يبقى كده".

