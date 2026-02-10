وزير الثقافة الفرنسي الأسبق جاك لانج يحصل على حماية من الشرطة بسبب صلاته بإبستين

ذكرت وسائل إعلام فرنسية اليوم الاثنين أن وزير الثقافة الفرنسي الأسبق جاك لانج حصل على حماية من الشرطة ردا على تهديدات وجهت إليه على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الكشف عن صلاته برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية.

كما تم توجيه تهديدات لمونيك بوزينيسكي زوجة لانج، التي تردد أنها تخضع أيضا لحماية الشرطة.

وتم الكشف عن صلات لانج بإبستين في وثائق أفرجت عنها وزارة العدل الأمريكية مؤخرا.

ونتيجة لذلك، أطلق ممثلو الادعاء الفرنسيون تحقيقا بشأن الوزير الأسبق (86 عاما) وابنته كارولين لانج للاشتباره في غسل الأموال والتهرب الضريبي، في أعقاب بحث قام به موقع "ميديا بارت" الاستقصائي الفرنسي.

ورفض لانج الاتهامات، وأرجع علاقته بإبستين إلى "السذاجة".

واستقال لانج أول أمس السبن من منصبه كرئيس لمعهد العالم العربي، وهو منظمة ثقافية مقرها باريس.