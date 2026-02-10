شيري عادل: شخصيتي مختلفة تمامًا في «فن الحرب»

كشفت الفنانة شيري عادل عن بعض كواليس مسلسل "فن الحرب"، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم 2026، قائلة: "المسلسل مليان حاجات كثيرة أوي، والشخصيات مختلفة جدًا".

وقالت خلال مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "on e"، إنها تقدّم شخصية جديدة عن أدوارها المعتادة، مضيفة: "شخصيتي أنا ويوسف عمرنا ما عملناها قبل كده، لا في مسلسل عملناه مع بعض أو كل واحد عمل مسلسل لوحدة بالشخصية دي أبدًا".

وأشادت بالمؤلف عمرو سمير عاطف كاتب العمل، مضيفة: "كاتب ورق حلو أوي مليان أحداث وشخصيات".

وتابعت: "في كوميديا وفي حبة أكشن وقصة حب في حاجات كثيرة أوي، وأوعد الناس تشوف مسلسل حلو".

وردت على التساؤل حول كثرة أعمالها مع الفنان يوسف الشريف، قائلة: "إحنا في كيمياء بينا في التمثيل، وفي عشرة طويلة، واشتغلنا مع بعض 5 أعمال قبل كده، والناس بتحبنا كمان مع بعض".

ولفتت إلى تقديم بعض الفنانين أدورًا مميزة ومختلفة في المسلسل، ومنهم الفنانة ريم مصطفى، والفنانة دنيا سامي، والفنان إسلام إبراهيم، والفنان كمال أبو رية، قائلة: "هي مجموعة كلها مفيش حد شبه الثاني، ومفيش حد شخصيته قريبة من الثاني، فدا عامل تنوع ومخلي المنافسة لذيذة ودمها خفيف".

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مشوق، حول شاب يقرر السير خلف شغفه بالتمثيل، رافضًا العمل مع والده، ولكّن خيانة مفاجئة تؤدي إلى انهيار إمبراطورية العائلة ودخول والده السجن، لتتحول حياته من فنان إلى رجل يسعى للانتقام وكشف الحقيقة.

والمسلسل من بطولة يوسف الشريف، ريم مصطفى، شيرى عادل، إسلام ابراهيم، دنيا سامى، وغيرهم، وتأليف عمرو سمير عاطف، إخراج محمود عبد التواب، إنتاج أروما استديوز.