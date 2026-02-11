فلوريان فيرتز يختار أفضل مبارياته مع ليفربول

أعرب فلوريان فيرتز، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي عن سعادته بالتتويج بجائزة أفضل لاعبي الريدز، عن شهر يناير الماضي، مُشيرًا إلى أن مشاركته أمام نيوكاسل، كانت هي الأبرز له مع الفريق.

وفاز فيرتز بجائزة أفضل لاعبي الفريق، خلال شهر يناير الماضي، بعدما جاء في المركز الأول بتقييم جماهير ليفربول على موقع النادي الرسمي، حيث تفوق على الثنائي، هوجو إيكيتيكي، ودومينيك سوبوسلاي.

وقال فلوريان فيرتز في تصريحات رسمية: "شكرًا لكم.. أنا سعيد جدًا، ومن الرائع أن أحصل على جائزة أفضل لاعب في الشهر للمرة الأولى.. أنا سعيد جدًا، وأشكر الجماهير".

وأضاف اللاعب الألماني: "أعتقد أن مباراة نيوكاسل كانت الأبرز في مسيرتي.. لقد شهدت تمريرة حاسمة مني، كما سجلت بها، ونجحنا في الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف".

وأتم فلوريان فيرتز تصريحاته قائلًا: "أعتقد أن التمريرة الحاسمة كانت مهمة جدًا لإدراك التعادل في تلك المباراة بعد التأخر بهدف دون رد، ثم كان لي هدفًا جميلًا أيضًا".

وشارك فيرتز، المنتقل إلى ليفربول الصيف الماضي، قادمًا من باير ليفركوزن في جميع مباريات الريدز التسع خلال شهر يناير الماضي.

وبدأ فلوريان أساسيًا في 8 مباريات لليفربول في شهر يناير، سجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدفين، من بينها أهداف في مرمى فولهام، وبارنسلي، وبيرنلي، وقرة باج، ونيوكاسل.