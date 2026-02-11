زيلينسكي: الدفاع الجوي الأوكراني يخضع لإعادة هيكلة وسط الهجمات الروسية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن الدفاعات الجوية الأوكرانية ستخضع لإعادة هيكلة للاستجابة للضربات الروسية المستمرة.

وأوضح زيلينسكي في رسالته المصورة المسائية: "في بعض المناطق، ستتم إعادة هيكلة طريقة عمل الفرق تماما"، مضيفا أن هذا سيشمل الطائرات الاعتراضية، ومجموعات النيران المتنقلة، والتكوين الكامل للدفاعات الجوية المحلية.

وذكر أنه تم إصدار الأوامر ذات الصلة خلال تشاور مع القيادة العسكرية.

وعانت أوكرانيا بشدة من هجمات المسيرات والصواريخ الروسية خلال شتاء قارس.

وفي ظل درجات حرارة وصلت إلى ما دون 10 درجات مئوية تحت الصفر، انقطعت الكهرباء والتدفئة في العديد من المدن بجميع أنحاء البلاد بسبب الضربات الروسية. ويضطر ملايين الأوكرانيين للتعامل مع غياب التدفئة أو الكهرباء لساعات كل يوم.

وتطرق زيلينسكي إلى مشاكل الطاقة المستمرة في خطابه، حيث بدأ بشكر خدمات الحماية المدنية، وشركاء أوكرانيا الدوليين على تسليم المساعدات، والعديد من الفنيين من شركات الكهرباء الذين يحاولون إصلاح جزء على الأقل من الأضرار الهائلة.

ومع ذلك، انتقد أيضا الإدارات الإقليمية لفشلها في الإبلاغ عن المشكلات في الوقت المناسب، مما أدى إلى تفاقمها.

وبالإضافة إلى كييف، التي دخل عمدتها فيتالي كليتشكو في صراعات عامة متكررة مع زيلينسكي منذ فترة، سلط الرئيس الضوء أيضا على الوضع في أوختيركا، وفي مسقط رأسه كريفي ريه.