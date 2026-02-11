كومو يفوز على نابولي بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا

تغلب نادي كومو على فريق نابولي، بركلات الترجيح بنتيجة 7-6، بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، لحساب ربع نهائي بطولة كأس إيطاليا.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب نابولي، جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، مع أفضلية نسبية من جانب فريق نابولي.

وتمكن فريق كومو من التقدم في النتيجة بالدقيقة 39، من ركلة جزاء، نجح اللاعب، ماريو باتورينا في تسجيلها بنجاح، قبل أن يدرك نابولي التعادل بالدقيقة الأولى من الشوط الثاني، عن طريق، أنطونيو فيرجارا.

وبعد التعادل في الوقت الأصلي لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرةً، والتي شهدت إهدار ثنائي نابولي، روميلو لوكاكو وستانسيلاف لوبوتكا الركلتين الثانية والثامنة، فيما أهدر مكسيمو بيروني الركلة الرابعة لكومو، الذي تأهل بذلك إلى نصف نهائي البطولة.

ومن المُقرر أن يواجه فريق إنتر ميلان في الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا، بعدما فاز الأخير على تورينو بهدفين مقابل هدف، في الدور ربع النهائي.