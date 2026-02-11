إخلاء سبيل متهم بالتحرش داخل أتوبيس في القاهرة بكفالة 1000 جنيه

قررت النيابة العامة بالقاهرة إخلاء سبيل الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام، بكفالة قدرها 1000 جنيه، على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات أن المتهم تحرش لفظيًا بالفتاة قبل أسبوع، فيما شهدت واقعة الأتوبيس تراشقًا بالألفاظ بين الطرفين فقط. وأوضحت التحريات أن الواقعة السابقة تمثلت في تحرش لفظي، دون أن يكون الهدف منه الحصول على منفعة جنسية.

وكانت النيابة العامة بالقاهرة قد قررت حجز الشاب المتهم بالتحرش والتعدي على فتاة داخل أحد الأتوبيسات أثناء عودتها من عملها، لحين ورود تحريات المباحث.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم، بعدما رصدت تداول مقاطع فيديو على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت تضرر صاحبة الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها ومحاولة سرقتها بدائرة قسم شرطة المقطم، وتتبعها عقب ذلك إلى داخل أحد أتوبيسات النقل العام.

وبالفحص وسؤال الشاكية، وهي موظفة بإحدى الشركات ومقيمة بمحافظة السويس، أقرت بأنها حال خروجها من مقر عملها الكائن بدائرة القسم، قام الشخص الظاهر في مقاطع الفيديو بالتحرش اللفظي بها، وتتبعها حال استقلالها أحد أتوبيسات النقل العام.

وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر في مقاطع الفيديو، وهو عامل مقيم بمحافظة الدقهلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.