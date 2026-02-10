قال الإعلامي أسامة كمال إن النيابة العامة قررت حجز الشاب المتهم بالتحرش والتعدي على فتاة داخل حافلة نقل عام، وذلك لحين انتهاء تحريات المباحث في الواقعة، التي أثارت جدلًا واسعًا عقب انتشار مقطع فيديو يوثق الحادثة وتصدره مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح كمال، في برنامجه مساء dmc المذاع عبر شاشة dmc، مساء الثلاثاء، أنه بعد فحص الفيديو المتداول، تمكنت الجهات المختصة من تحديد هوية الشخص الظاهر فيه وضبطه، مشيرًا إلى أنه عند مواجهته بالاتهامات أنكر معرفته بالفتاة، وادعى عدم حدوث أي احتكاك بينهما، مؤكدًا أن الفصل في الواقعة يظل من اختصاص جهات التحقيق.

وأعرب كمال عن بالغ أسفه لما تعرضت له الفتاة، معتبرًا أن ما حدث يمثل موقفًا مهينًا ومخيفًا لا يليق بفتاة تعيش في وطن آمن، قائلًا إن المؤلم أن تشهد مثل هذه الوقائع في عام 2026، وأن يوجد من يبررها أو يتعامل معها بمنطق يحمّل الضحية المسؤولية، عبر عبارات من قبيل: «شوفي إنتِ لابسة إيه».

وانتقد حالة الجدل التي انصرفت إلى ملابس الفتاة ومظهرها، متجاهلة الفعل ذاته، معتبرًا أن هذا السلوك يعكس خللًا في الوعي المجتمعي، حيث يتحول بعض المتابعين إلى «قضاة أخلاق، وكأن المشكلة دائمًا في الضحية لا في الجاني».

كما أعرب عن أسفه نحو صمت بعض المتواجدين في موقع الحادث، وعدم تدخلهم أو اعتراضهم على ما جرى، مؤكدًا أن الصمت في مثل هذه المواقف لا يمكن اعتباره حيادًا، مضيفًا: «السكوت في اللحظات دي مش حياد، السكوت مشاركة في الغلط، حتى لو من غير قصد».

وفي المقابل، أشار كمال إلى أن الجانب الإيجابي الوحيد في الواقعة تمثل في سرعة تحرك وزارة الداخلية، ورصد الحادث وضبط المتهم، معتبرًا أن هذا التحرك يبعث برسالة واضحة مفادها عدم التساهل مع مثل هذه الجرائم.

وأكد أن قضية التحرش لا تتوقف عند حدود القانون فقط، بل تمتد إلى الوعي والتربية وبناء المجتمع، داعيًا من يوجه اللوم إلى الضحية إلى مراجعة ضميره أولًا، قائلًا: «أتمنى من اللي قالها راجعي لبسك؛ يراجع هو ضميره ومخه وعقله».