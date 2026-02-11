سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس بارد في الصباح الباكر دافئ نهارا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس بارد ليلا .

وعن الظواهر الجوية، تنشط رياح قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، مع فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تكون خفيفة جنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5إلى 2.25 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.25 متر ولرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 23 14

العاصمة الادارية 24 13

6 اكتوبر 24 13

بنهــــا 23 14

دمنهور 22 13

وادى النطرون 24 13

كفر الشيخ 22 14

بلطيم 22 15

المنصورة 22 14

الزقازيق 23 15

شبين الكوم 22 14

طنطا 22 14

دمياط 23 15

بورسعيد 22 15

الإسماعيلية 25 13

السويس 25 14

العريش 24 12

رفح 23 13

رأس سدر 25 14

نخل 22 12

كاترين 18 07

الطور 25 16

طابا 23 12

شرم الشيخ 28 17

الغردقة 26 15

الاسكندرية 21 13

العلمين 22 12

مطروح 22 13

السلوم 24 14

سيوة 24 09

رأس غارب 26 15

سفاجا 27 16

مرسى علم 28 16

الشلاتين 27 17

حلايب 25 18

أبو رماد 27 17

مرسى حميرة 28 18

أبــــــرق 26 16

جبل علبة 26 17

رأس حدربة 25 18

الفيوم 23 12

بني سويف 23 12

المنيا 24 13

أسيوط 25 11

سوهاج 27 13

قنا 30 12

الأقصر 30 14

أسوان 32 15

الوادى الجديد 30 11

أبوسمبل 31 14