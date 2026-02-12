فتح مراكز الاقتراع في أول انتخابات في بنجلاديش منذ الإطاحة برئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة

فتحت مراكز الاقتراع في جميع أنحاء بنجلاديش اليوم الخميس أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، التي تعتبر اختبارا حاسما للديمقراطية في البلاد بعد سنوات من الاضطرابات السياسية.

ويحق لأكثر من 127 مليون شخص التصويت، وقد تم تعزيز الأمن بشكل كبير في عشرات الآلاف من مراكز الاقتراع المنتشرة في أنحاء البلاد. وستستمر عمليات التصويت طوال اليوم الخميس، مع توقع إعلان النتائج يوم الجمعة.

وغادرت حسينة البلاد عام 2024 إثر أسابيع من الاحتجاجات الشعبية الحاشدة، ويحظر على حزبها المشاركة في الانتخابات، وهي تعيش الآن في المنفى في الهند.