اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قضية جيفري إبستين المتورط بإدارة شبكة دعارة "تخص الولايات المتحدة بالدرجة الأولى"، وحث القضاء الأمريكي على القيام بواجبه تجاهها.

وقال ماكرون في تصريح صحفي مساء الثلاثاء: "هذه القضية تخص الولايات المتحدة بشكل خاص، ويجب على النظام القضائي الأمريكي أن يقوم بواجبه".

وأضاف: "من الواضح أن إبستين كان يمتلك شبكة واسعة، ما يبرر قيام النظام القضائي بعمله باستقلاليه وهدوء".

وشدد ماكرون على ضرورة كشف الحقائق، مشيرا إلى أن هذه القضية تغذي الكثير من نظريات المؤامرة.

وظهر اسم ماكرون في العديد من الوثائق قبل وبعد انتخابه رئيسا عام 2017، وتكشف هذه الوثائق زيف ادعاءات إبستين بأن ماكرون طلب مساعدته في العديد من القضايا.

وجيفري إبستين، رجل أعمال أمريكي اتُّهم بإدارة شبكة واسعة من الاستغلال الجنسي للقاصرات، بعضهن لم تتجاوز أعمارهن 14 عاما، ووجد ميتا في السجن بنيويورك عام 2019 أثناء احتجازه.

وتضمنت ملفات القضية أسماء كثير من الشخصيات العالمية البارزة مثل الأمير البريطاني أندرو، والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، والحالي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، والمغني مايكل جاكسون، وحاكم ولاية نيو مكسيكو الأسبق بيل ريتشاردسون.