أمرت النيابة العامة بالقاهرة بحجز الشاب المتهم بالتحرش والتعدي على فتاة داخل أحد الأتوبيسات، أثناء عودتها من عملها، لحين ورود تحريات المباحث.

كما قررت جهات التحقيق صرف الفتاة المجني عليها من سرايا النيابة، عقب الاستماع إلى أقوالها في الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد ألقت القبض على المتهم بالتحرش بفتاة داخل أحد الأتوبيسات بدائرة قسم شرطة المقطم.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقاطع فيديو على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت شكوى صاحبة الحساب من قيام أحد الأشخاص بالتحرش بها ومحاولة سرقتها بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وتتبعها عقب ذلك إلى داخل أحد أتوبيسات النقل العام.

وبالفحص، وبسؤال الشاكية (موظفة بإحدى الشركات، ومقيمة بمحافظة السويس)، أقرت بأنه أثناء خروجها من مقر عملها الكائن بدائرة القسم، قام الشخص الظاهر في مقاطع الفيديو بالتحرش اللفظي بها، وتتبعها حال استقلالها أحد أتوبيسات النقل العام.

وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر في مقاطع الفيديو (عامل، مقيم بمحافظة الدقهلية)، وبمواجهته أنكر ارتكاب الواقعة أو وجود سابقة معرفة أو تقابل مع المجني عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.