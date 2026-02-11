مجلس نقابة الصحفيين يهنئ ضياء رشوان بتوليه منصب وزير الإعلام

هنأ مجلس نقابة الصحفيين، الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق، بمناسبة توليه وزارة الإعلام.

ويتمنى مجلس النقابة التوفيق له في مهمته الجديدة، قائلا: "نحن على ثقة بأن خبرته الطويلة، ستكون عونًا له في قيادة دفة الوزارة نحو آفاق جديدة، تعزز من دور الإعلام الرشيد في بناء الوعي وخدمة قضايا التنمية، وتعمل على تطوير بيئة إعلامية حرة، مهنية، ومسئولة".

كما أكد انفتاح النقابة على التعاون الوثيق مع وزارة الإعلام في ظل قيادته؛ لتحقيق المصالح المشتركة، والارتقاء بالعمل الصحفي والإعلامي في مصر.

وتابع: كل التوفيق والنجاح لنقيب الصحفيين السابق في مهمته الجديدة، وأن تتواصل الجهود المشتركة لخدمة وطننا الحبيب من أجل صحافة حرة ومتنوعة تكون لسان حال المواطنين، وتعبر عن المجتمع بكل فئاته وتنوعاته".