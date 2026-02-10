حمادة هلال: الموسم السادس من المداح هو الأخير في السلسلة

قال الفنان حمادة هلال إن نجاح الموسم الخامس من مسلسل «المداح»، ورغبة الشركة المنتجة، وإصرار الجمهور على استمرار السلسلة، كانت عوامل حاسمة في اتخاذ قرار تقديم موسم جديد «السادس» والأخير، موضحًا أن شخصية «صابر المداح» أصبحت قريبة منه ويفهم تفاصيلها جيدًا، لكنه رغم ذلك لا يتوقف عن التحضير والعمل على أدق التفاصيل.

وأضاف هلال، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن أحداث الموسم الجديد من «المداح: أسطورة النهاية» تدور حول رحلة بحث يخوضها «صابر» في محاولة لاستعادة قوته، بينما يجد نفسه أمام اختيار مصيري في صراع داخلي لا يقل قسوة عن الصراع الخارجي.

وأعرب عن سعادته بعودة عدد من الفنانين من المواسم السابقة، لافتًا إلى أن طبيعة العمل قائمة على الجماعية، ولا يمكن لأي نجاح أن يتحقق بجهد فردي، مؤكدًا أن كواليس التصوير يسودها دائمًا إحساس بروح الأسرة الواحدة.

مسلسل «المداح: أسطورة النهاية» من تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة حمادة هلال، وفتحي عبد الوهاب، وحمزة العيلي، وهبة مجدي، وخالد سرحان، ودنيا عبد العزيز، وخالد أنور، ومفيد عاشور، وعلاء مرسي، وجمال عبد الناصر، وعفاف رشاد.

ويُعرض المسلسل على قناة «MBC مصر» خلال شهر رمضان المقبل، حيث يضع بطله «صابر» أمام أصعب اختبار يخوضه منذ بداية الرحلة؛ إذ يواجه هذه المرة المستحيل دون القوة التي اعتاد الاعتماد عليها، ويدخل معركة مختلفة كليًا لا تدور ضد خصم واضح أو عدو مباشر، بل ضد الماضي نفسه، وفي مواجهة أسرار قديمة ظلت خفية لسنوات طويلة. ومع انكشاف هذه الأسرار تنقلب الحقائق التي كان يؤمن بها، وتتزايد المفاجآت في حرب لا يمكن التنبؤ بنهايتها، وحتى من يخرج منها حيًا قد لا يكون الرابح الحقيقي.

كما تشهد الأحداث عودة عدد من الشخصيات، إذ يعود جمال عبد الناصر بدور «الحاج غالب» بعد غياب، إضافة إلى ظهور مؤثر لشخصية «موت» التي يقدمها حمزة العيلي.