إسرائيل تعلن اغتيال رئيس وحدة القنص بكتيبة بيت حانون في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه نفذ قبل يومين، غارة جوية في حي الفرقان شمال قطاع غزة، أسفرت عن اغتيال أحمد حسن، رئيس وحدة القنص في كتيبة بيت حانون التابعة لحركة حماس.

ووفق بيان لجيش الاحتلال، أودت الغارة بحياة مسلحان آخران، فيما أُصيب ثالث بجروح خطيرة.

وزعم جيش الاحتلال بأن حسن متهم بقتل سبعة جنود إسرائيليين، وأبلغ جيش الاحتلال عائلات القتلى الإسرائيليين بمقتله، مؤكدا أنه سيواصل العمل بحزم ضد العناصر المتورطة في استهداف الإسرائيليين، بحسب تعبيره.

وذكر جيش الاحتلال في بيان: "قضى الجيش الإسرائيلي على المسلح أحمد حسن، الذي شارك في العديد من المخططات المسلحة ضد قوات الجيش في شمال قطاع غزة. وكان حسن يشغل منصب رئيس وحدة القنص في كتيبة بيت حانون التابعة لحركة حماس".