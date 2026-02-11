النائب حسام مندوه: المواطن تحمل أعباء كبيرة خلال فترة الإصلاح ونحتاج نتائج ملموسة

قال النائب حسام مندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، إنّ الملف الاقتصادي يمثل أولوية قصوى في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن استحداث منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للمجموعة الاقتصادية يعكس اهتمام الحكومة بالشق الاقتصادي الذي يحتاج إلى جهد مكثف خلال الفترة القادمة.

وأضاف في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، أنّ المواطن المصري تحمّل أعباء كبيرة خلال مراحل الإصلاح الاقتصادي، وهو ما يستدعي تركيزًا أكبر على هذا الملف، والعمل عليه عن قرب لتحقيق نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعبر عن إدراك الحكومة لحجم التحديات الاقتصادية الحالية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية الملفات الخدمية الأخرى، وعلى رأسها التعليم العالي والتربية والتعليم والصحة، معربًا عن تمنياته بالتوفيق لوزراء هذه الحقائب في استكمال مهامهم.

وشدد على ضرورة إيلاء ملف الشباب والرياضة اهتمامًا خاصًا، لاسيما الأندية الجماهيرية، مؤكدًا أن إهمال هذا الملف قد يؤدي إلى خسائر كبيرة ويتطلب معالجة جادة ومركزة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، عددًا من التكليفات للحكومة الجديدة، محددًا من خلالها الإطار العام لبرنامج عملها خلال المرحلة المقبلة.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عند تشكيل الحكومة بالقرار الجمهوري رقم 258/2024، بالتكليفات الآتية:

الأمن القومي والسياسة الخارجية.

التنمية الاقتصادية.

الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي.

المجتمع وبناء الإنسان.

كما كلف بوضع خطة لكل وزارة تتضمن المستهدفات والإجراءات ومدد التنفيذ والتمويل اللازم ومؤشرات قياس الأداء، وستكون محلا للمتابعة والتقييم بصفة مستمرة.

وجاء ضمن تكليفات الرئيس، الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم من جوانبها كافة، وزيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير العلاج لهم.