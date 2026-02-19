 دورتموند يتمسك بلاعبه ويرفض إغراء برشلونة لتعويض كوندي - بوابة الشروق
الخميس 19 فبراير 2026 9:15 م
دورتموند يتمسك بلاعبه ويرفض إغراء برشلونة لتعويض كوندي

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 17 فبراير 2026 - 9:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 فبراير 2026 - 9:03 م

كشفت تقارير صحفية عن تمسك نادي بوروسيا دورتموند بخدمات مدافعه النرويجي جوليان رايرسون، ورفضه مناقشة فكرة انتقاله إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن إدارة النادي الألماني أبلغت برشلونة بعدم رغبتها في فتح باب التفاوض بشأن رحيل اللاعب، رغم الاهتمام الواضح من الجانب الكتالوني.

وأشارت التقارير إلى أن المدرب الألماني هانز فليك يرى في رايرسون خيارًا مناسبًا لتدعيم مركز الظهير الأيمن، تحسبًا لإمكانية رحيل الفرنسي جول كوندي خلال الصيف المقبل، في ظل اهتمام أندية أوروبية بضمه، من بينها ليفربول.

ويرتبط رايرسون بعقد مع دورتموند يمتد حتى يونيو 2028، بعدما انضم إلى الفريق في صيف 2023 قادمًا من يونيون برلين، ما يعزز موقف النادي الألماني في التمسك بخدماته ورفض أي عروض حالية.


