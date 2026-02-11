ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بشكل جماعي، بعد وقت قليل من بداية تعاملات اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026.

وتقدم المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» مع بداية التعاملات، بمقدار 0.21%، مسجلًا 50482.75 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100» متساوى الأوزان بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 17970.72 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 12971.6 نقطة.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد الماضي، أولى جلسات الأسبوع، على أداء إيجابي جماعي لمؤشراتها الرئيسية، مدفوعة بعمليات شراء مكثفة من قبل المستثمرين المصريين، مقابل اتجاه بيعي للعرب والأجانب، ما انعكس على ارتفاع رأس المال السوقي بنحو 29 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.229 تريليون جنيه، في مؤشر على استمرار الزخم الشرائي داخل السوق، لتكسر حاجز 50 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخها.