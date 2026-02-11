فلوريان فيرتز أفضل لاعبي ليفربول في يناير

فاز فلوريان فيرتز، نجم ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعبي الفريق، خلال شهر يناير الماضي، متفوقًا على اثنين من زملائه بالفريق.

وكشف ليفربول في بيان رسمي عن تتويج فلوريان فيرتز بجائزة أفضل لاعب في الفريق لشهر يناير، وذلك للمرة الأولى في مسيرة اللاعب الدولي الألماني مع الفريق.

وشارك فيرتز، المنتقل إلى ليفربول الصيف الماضي، قادمًا من باير ليفركوزن في جميع مباريات الريدز التسع خلال شهر يناير الماضي.

وبدأ فلوريان أساسيًا في 8 مباريات لليفربول في شهر يناير، سجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدفين، من بينها أهداف في مرمى فولهام، وبارنسلي، وبيرنلي، وقرة باج، ونيوكاسل.

ونجح فيرتز في الحصول على المركز الأول بتقييم جماهير ليفربول على موقع النادي الرسمي، حيث تفوق لاعب خط الوسط على هوجو إيكيتيكي، ودومينيك سوبوسلاي.

يُذكر أن المجري، دومينيك سوبوسلاي هو أكثر لاعبي ليفربول تتويجًا بجائزة الأفضل في النادي بالموسم الجاري، إذ فاز بها 3 مرات، كما فاز بها هوجو إيكيتيكي، وفيديريكو كييزا مرة واحدة.