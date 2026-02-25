واصلت أسعار صرف الدولار الارتفاع أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم، بما يترواح بين 12 و25 قرشا، وذلك بعد ارتفاعه بما يترواح بين 7 و19 قرشا فى نهاية تعاملات أمس، وهو ما أرجعه الخبراء الاقتصاديون إلى التوترات الجوسياسية فى المنطقة بين أمريكا وإيران، وارتفاع الطلب الموسمى على الدولار لتدبير احتياجات السلع خلال شهر رمضان.

وكانت أسعار صرف الدولار قد قفزت أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بما يترواح بين 93 و98 قرشا، وبذلك يصل إجمالي ارتفاع أسعار الدولار لما يترواح بين 1.23 و1.30 جنيه حتى الأن، وذلك مقارنة بـ46.74 جنيه للشراء، و46.84 جنيه للبيع فى نهاية تعاملات الأثنين 16 فبراير2026.

صعد سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى، بنحو 12 قرشا ليسجل 47.97 جنيه للشراء، و48.07 جنيه للبيع، مقابل 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.

وارتفع فى بنك مصر بنحو 15 قرشا ليسجل 48 جنيها للشراء، و48.10 جنيه للبيع، مقابل 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر العملة الأمريكية فى البنك التجارى الدولى، بنحو 17 قرشا ليصل إلي 48.04 جنيه للشراء، و48.14 جنيه للبيع، مقارنة بـ 47.87 جنيه للشراء، و47.97 جنيه للبيع.

وصعد فى بنك قناة السويس بنحو 18 قرشا ليصل إلي 48.05 جنيه للشراء، و48.15 جنيه للبيع، مقارنة بـ 47.87 جنيه للشراء، و47.97 جنيه للبيع.

وارتفع فى بنك الإسكندرية، بنحو 13 قرشا ليصل إلي 48 جنيه للشراء، و48.140 جنيه للبيع، مقارنة بـ 47.87 جنيه للشراء، و47.97 جنيه للبيع.

كما زاد الدولار فى بنك البركة، بنحو 14 قرشا ليسجل 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيه للبيع، مقابل 47.82 جنيه للشراء، و47.92 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر العملة الخضراء فى مصرف أبوظبى الإسلامى بنحو 25 قرش ليصل إلى 48.12 جنيه للشراء، و48.22 جنيه للبيع، مقابل 47.87 جنيه للشراء، و47.97 جنيه للبيع

وكان الدولار قد تراجع أمام الجنيه منذ بداية العام الحالي، بنحو 82 قرشا قبل أن يعاود تسجيل الارتفاعات الأخيرة مرة أخرى، حيث سجل نحو 46.71 جنيه للشراء، و46.85 جنيه للبيع فى نهاية تعاملات يوم 16 فبراير 2026، مقابل 47.53 جنيه للشراء فى بداية تعاملات شهر يناير، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن الجنيه ارتفع أمام الدولار بنحو 3.17 جنيه بنسبة 6.2% خلال عام 2025 ليصل سعر الدولار إلى 47.60 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع بنهاية آخر تعاملات البنوك في يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، مقابل 50.77 جنيه للشراء، و50.90 جنيه للبيع بنهاية ديسمبر 2024.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 52.594 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضي من 51.452 مليار دولار في ديسمبر 2025، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.