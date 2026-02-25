ميرتس يعلن من بكين: الصين تعتزم شراء 120 طائرة إضافية من إيرباص

خلال زيارته الرسمية الأولى للصين، كشف المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن بكين تعتزم تقديم طلبية كبيرة لشراء طائرات من شركة إيرباص الأوروبية.

وعقب لقائه بالرئيس الصيني وزعيم الحزب الشيوعي شي جين بينج، قال ميرتس في بكين اليوم الأربعاء: "تلقينا للتو أنباء تفيد بأن القيادة الصينية ستطلب عدداً أكبر من الطائرات الإضافية من شركة إيرباص"، مضيفا: "سيصل إجمالي الطلبية إلى 120 طائرة إضافية من إيرباص". ولم يذكر ميرتس تفاصيل أخرى تتعلق بقيمة الصفقة أو الجدول الزمني لإتمامها.

كانت شركة إيرباص أعلنت قبل 3 أسابيع أنها أبرمت صفقات لبيع أكثر من 40 طائرة من فئة ايه 320 إلى شركتي طيران جديدتين في الصين.

وفيما يخص العلاقات الاقتصادية بين بلاده والصين، صرح المستشار بأن التبادل التجاري بين اثنين من أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم يولد قوة هائلة، وقال إن مثال إيرباص يبرهن على أن القيام بمثل هذه الزيارات له جدواه.

وأشار ميرتس إلى وجود مجموعة من الملفات الأخرى التي تخص "بعض الشركات"، لكنها لم تحسم بشكل نهائي بعد، وتابع:" لدينا عقود أخرى قيد الإعداد سيتم إبرامها".

وخلال الزيارة، التقى رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني بكل من رئيس الوزراء لي تشيانج والرئيس الصيني شي جين بينج، ووقعت ألمانيا والصين خمس اتفاقيات حكومية، شملت جوانب اقتصادية من بينها قطاع تصدير لحم الخنزير.