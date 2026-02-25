انخفاض أرباح مطار هيثرو السنوية بأكثر من الثلث

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن مطار هيثرو أن أرباحه السنوية انخفضت بأكثر من الثلث العام الماضي، لكنها وزعت أرباحا على حملة الأسهم لأول مرة منذ خمس سنوات رغم تراجع الأرباح.

وأفاد ملاك المطار بأن الأرباح قبل احتساب الضرائب انخفضت من 917 مليون جنيه إسترليني في 2024 إلى 575 مليون جنيه إسترليني بنسبة 3ر37 %، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وقرر مجلس إدارة مطار هيثرو أن يدفع أرباحا لحملة الأسهم يصل إجماليها إلى 550 مليون جنيه إسترليني خلال السنة المالية السابقة.

ويضم ملاك المطار مستثمرين فيما وراء البحار، تتصدرهم شركة الاستثمار الخاص العملاقة "أرديان" وصندوقا الثروة السيادية في قطر والسعودية.

وشهد مطار هيثرو ارتفاعا في عدد المسافرين السنوي بنسبة 7ر0 % ليصل إلى رقم قياسي بلغ 5ر84 مليون مسافر.

وارتفعت العائدات بنسبة 8ر1 % لتصل إلى 62ر3 مليار جنيه إسترليني واستقرت الأرباح الأساسية عند 03ر2 مليار جنيه إسترليني.