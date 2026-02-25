استطلاع: عملاء البنوك في ألمانيا منفتحون على الذكاء الاصطناعي رغم القلق على أمن البيانات

أظهر استطلاع للرأي أن العديد من عملاء البنوك في ألمانيا منفتحون بوجه عام على استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، لكن مخاوفهم من تسرب البيانات لا تزال مرتفعة.

وفي الاستطلاع الذي أجراه معهد "سيفي" لقياس مؤشرات الرأي وشمل 4 آلاف مستخدم للخدمات المصرفية عبر الإنترنت بتكليف من شركة التكنولوجيا "سولاريس"، أشار 7ر46% من الألمان إلى توفير الوقت باعتباره أكبر ميزة للذكاء الاصطناعي. وفي المقابل، أعرب 6ر45% عن قلقهم من احتمال حدوث خروقات للبيانات.

وذكر أربعة من بين كل خمسة مشاركين أن أهم عامل يمكن أن يشعرهم بالأمان عند استخدام الذكاء الاصطناعي في المهام المصرفية أو المالية هو أمن البيانات.

وقال نحو ثلثي المشاركين (5ر65%) إنهم قد يستعينون بأدوات ذكاء اصطناعي تحذرهم إذا كانوا على وشك تحويل أموال إلى محتال مشتبه به. كما أبدى أكثر من نصفهم استعدادهم لاستخدام الذكاء الاصطناعي لاقتراح سبل تجنب الرسوم والتكاليف الإضافية بنسبة 6ر54%، أو لتحليل أنماط الإنفاق وتقديم نصائح ادخار مخصصة لهم بنسبة 8ر51%.

كما أفاد 1ر55% من الذين شملهم الاستطلاع بأنهم قد يستعينون بالذكاء الاصطناعي لمساعدتهم في ملء استمارات، أو تجميع المعلومات اللازمة للطلبات بنسبة 8ر52%.

غير أن 7ر37% فقط قالوا إنهم على استعداد لاستخدام عملية تقديم طلب قرض مؤتمتة بالكامل. وأوضح رعاة الاستطلاع أن النسبة الضئيلة ترجع على الأرجح إلى مخاوف من رفض الطلب بشكل تعسفي أو غير عادل. وترتفع نسبة التأييد إلى 4ر55% إذا تضمن مسار القرض مراجعة وموافقة بشرية.