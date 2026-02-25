مقتل 6 أشخاص في هجوم بجنوب غرب باكستان

لقى ستة أشخاص على الأقل حتفهم بعدما فتح مسلحون مجهولون النار على منزل في منطقة بوليدا في إقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان، حسبما أعلنت الشرطة اليوم الأربعاء.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أن الشرطة قالت إن من بين القتلى سيدة، كما أصيب شخصان في الهجوم.

وتأتي هذه الواقعة في الوقت الذي مازال يعد فيه الإقليم، بجانب إقليم خيبر بختونخوا، الأكثر تضررا من حوادث العنف والإرهاب.

من ناحية أخرى، قضت القوات الأمنية على 216 إرهابيا في عمليات منفصلة وعمليات تمشيط ضمن ما تطلق عليه العلاقات العامة بالجيش الباكستاني" عملية رد الفتنة 1".

وقال الجناح الإعلامي للجيش إن العمليات بدأت في بانجور وضواحي منطقة هارناي بعد ورود معلومات استخباراتية موثوقة تفيد بوجود عناصر إرهابية تمثل خطرا على المواطنين، ونتيجة لذلك تم القضاء على 41 إرهابيا لهم علاقة بشبكات تابعة للهند.