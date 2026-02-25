الحكومة الإيرانية: المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا تعقد غدا في جنيف

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، أن المفاوضات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة ستعقد غدًا الخميس في جنيف.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة «مهر»، صباح الأربعاء، عن متحدثة الحكومة الإيرانية، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الثلاثاء، إن طهران ستستأنف المحادثات مع الولايات المتحدة في جنيف «استنادًا إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها في الجولة السابقة، وبعزم راسخ على التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف في أقرب وقت ممكن».

وجدد تأكيد بلاده أنها لن تسعى - تحت أي ظرف من الظروف - إلى تطوير أسلحة نووية، منوهًا في الوقت نفسه، أنها «لن تتخلى عن حقها في التمتع بفوائد التكنولوجيا النووية السلمية لشعبها».

واعتبر أن «الفرصة تاريخية» للتوصل إلى اتفاق غير مسبوق؛ يُعالج المخاوف المشتركة، ويضمن المصالح المشتركة، إذا أُعطيت الأولوية للدبلوماسية.

من جانبه، تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإيجاز إلى حججه لشن هجوم محتمل على إيران، في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونجرس اليوم الأربعاء، قائلا إنه «لن يسمح لأكبر راع للإرهاب في العالم بامتلاك سلاح نووي».

وعلى الرغم من الحشد الهائل للقوات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، لم يوضح ترامب بشكل كاف للرأي العام الأمريكي الأسباب وراء دفعه الولايات المتحدة إلى تنفيذ ما قد تكون أقوى عملياتها العسكرية ضد الجمهورية الإسلامية منذ ثورتها عام 1979.

وأشار ترامب في خطابه إلى دعم طهران لجماعات مسلحة وقتلها لمتظاهرين وبرامجها الصاروخية والنووية باعتبارها تهديدات للمنطقة والولايات المتحدة.

وقال الرئيس الجمهوري بعد حوالي 90 دقيقة من خطابه السنوي أمام جلسة مشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب: «لم ينشر النظام (الإيراني) ووكلاؤه القتلة سوى الإرهاب والموت والكراهية».

واتهم إيران باستئناف برنامجها النووي والعمل على صنع صواريخ ستكون «قريبا» قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة، واتهمها أيضا بالمسئولية عن تفجيرات قتلت جنودا ومدنيين أمريكيين.