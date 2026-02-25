الخارجية اللبنانية تنفي إخلاء بعثات دبلوماسية من بيروت

نفت وزارة الخارجية اللبنانية، أمس الثلاثاء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن شروع بعثات دبلوماسية أجنبية في إخلاء طواقمها من بيروت على خلفية التوترات الإقليمية، مؤكدة لـ موقع "روسيا اليوم" الإخباري أن هذه الأنباء غير صحيحة حتى الآن.

في المقابل، كانت الولايات المتحدة وألمانيا قد أصدرتا تحذيرات لمواطنيهما بتقييد السفر إلى لبنان وتوخي الحذر. كما أمرت السفارة الأمريكية، يوم الاثنين، الموظفين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم بمغادرة البلاد فورا بسبب "الوضع الأمني في بيروت"، مع فرض قيود على السفر الشخصي.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا من المستوى الرابع "لا تسافر"، مشيرة إلى مخاطر تتعلق بالإرهاب والجريمة والاختطاف، إضافة إلى الألغام قرب الحدود السورية واحتمال وقوع هجمات مفاجئة.

في سياق متصل، أفادت رويترز بأن إسرائيل وجهت تحذيرا غير مباشر إلى لبنان من أنها سترد بقوة إذا تدخل حزب الله في أي مواجهة محتملة بين واشنطن وإيران، بما يشمل استهداف البنية التحتية المدنية.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، وسط مخاوف من توسع دائرة المواجهة وانعكاسها على ساحات إقليمية، من بينها لبنان.