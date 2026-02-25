لجنة حماية الصحفيين تُحمل إسرائيل مسئولية مقتل ثلثي الصحفيين في العالم خلال العامين الماضيين

قالت لجنة حماية الصحفيين، إنها وثقت مقتل 129 صحفيًا عبر العالم خلال عام 2025، منوهة أن العدد هو الأعلى منذ 3 عقود.

وحمّلت في بيان عبر موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء، إسرائيل مسئولية قتل ثلثي الصحفيين في العالم خلال عامي 2024 و2025.

ونوهت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب عمليات قتل متعمد للصحفيين أكثر من أي جيش آخر منذ عام 1992.

وأشارت إلى ارتفاع عمليات قتل الصحفيين بواسطة المسيرات من عمليتين في 2023، إلى 39 في عام 2025.

ولفتت إلى أن عام 2025 شهد مقتل ما لا يقل عن 104 من أصل 129 صحفيًا وعاملًا في وسائل الإعلام بسبب النزاعات.

وذكرت أن الغالبية العظمى من الصحفيين القتلى «فلسطينيون اغتالتهم إسرائيل»، مشيرة إلى زيادة أيضًا في عدد الصحفيين الذين قُتلوا في أوكرانيا والسودان.

واعتبرت اللجنة في بيانها أن استهتار إسرائيل بأرواح الصحفيين، وبالقوانين الدولية التي تهدف إلى حمايتهم، في ظل تصاعد الصراعات العالمية «يُعدّ أمراً غير مسبوق».

وأفادت بأن حرب إسرائيل على غزة (التي تشمل عمليات القتل الإسرائيلية في غزة، فضلاً عن هجماتها المميتة في لبنان واليمن وإيران) تعد «الأكثر دموية في تاريخ الصحافة».

وأضافت اللجنة في بيانها: «رغم أن تغطية الحروب تنطوي بطبيعتها على مخاطر جمة، إلا أن إسرائيل قد غيرت هذا النمط في استهدافها المتعمد وغير القانوني للصحفيين».

وصرحت أنها وثقت 47 حالة اغتيال صحفيين بسبب عملهم خلال عام 2025، منوهة أن إسرائيل تحملت مسئولية 81% منها.

وشددت على أن العدد الإجمالي لعمليات القتل المتعمد ربما يكون أعلى من ذلك بكثير، لافتة إلى صعوبة التحقيق في ملابسات كل حالة وفاة، في ظل القيود الشديدة المفروضة على غزة، بما في ذلك حظر وصول الصحافة الأجنبية المستقلة، وتدمير البنية التحتية للاتصالات، والنزوح الجماعي، والخسائر الفادحة في الأرواح.