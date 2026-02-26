شهد إقليم خيبر باختونخوا الواقع في شمال غرب باكستان، مقتل أحد أفراد الأمن في هجوم بطائرة مسيرة على نقطة تفتيش، بحسب ما أعلنه مسئولون، اليوم الخميس.

وجرى العثور على جثث ثلاثة أشقاء بعد اختطافهم في منطقة بانو، بالإضافة إلى استهداف مدرسة في وزيرستان الشمالية بطائرة مسيّرة في هجوم آخر منفصل.

وأفادت صحيفة "ذا إكسبريس تريبيون" الباكستانية اليوم الخميس، بمقتل فرد أمن في منطقة تانك، عندما استهدف "إرهابيون" نقطة تفتيش تابعة لقوات الأمن في المنطقة الواقعة بإقليم خيبر باختونخوا المحاذي لأفغانستان، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، بحسب ما ورد في بيان رسمي صادر عن إدارة مكافحة الإرهاب في منطقة ديرا إسماعيل خان بالإقليم.

وأوضحت مكافحة الإرهاب، أن الهجوم وقع عند حوالي الساعة 0130 صباحا في قرية كيري حيدر الواقعة ضمن نطاق مركز شرطة إس إم إيه، حيث استخدم "إرهابيون" وصفوا بأنهم ينتمون لجماعة "فتنة الخوارج"، طائرة مسيّرة لإسقاط قذائف على نقطة التفتيش.

جدير بالذكر أن "فتنة الخوارج" هو المصطلح الذي أطلقته باكستان على حركة طالبان الباكستانية المحظورة.

وذكرت إدارة مكافحة الإرهاب أن قوات الأمن قامت بتأمين الموقع والمنطقة المحيطة به بعد الهجوم.