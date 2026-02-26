اختيار الكوري الجنوبي بارك تشان - ووك رئيسا للجنة التحكيم في مهرجان كان 2026

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن منظمو مهرجان كان السينمائي، اليوم الخميس، أن المخرج الكوري الجنوبي بارك تشان - ووك سوف يترأس لجنة التحكيم في دورة العام الجاري.

وكان المخرج، البالغ من العمر 62 عاما، فاز بعدة جوائز في المهرجان السينمائي الفرنسي المرموق.

وسوف تقرر اللجنة من سيفوز بالسعفة الذهبية وهي أهم جائزة يقدمها المهرجان المقرر منحها في 23 مايو.

وسوف يصبح بارك، أول كوري جنوبي يرأس لجنة التحكيم في كان، وهي خطوة قال المهرجان، إنها تعكس "ارتباطه العميق والمبكر بالسينما الكورية".

ويخلف بارك الممثلة الفرنسية جوليت بينوش التي ترأس اللجنة في 2025 التي منحت السعفة الذهبية للمخرج الإيراني جعفر بناهي عن فيلم "حادث بسيط".

وفاز الكوري الجنوبي بارك، سابقا بالجائزة الكبرى في كان في 2004 عن الفيلم الدرامي "أولدبوي" (الفتى العجوز).

ولاحقا حصل على جائزة لجنة التحكيم في 2009 عن فيلم "عطش" وعاد إلى المهرجان في 2016 بفيلم "ذا هانميدين" وفاز بجائزة افضل مخرج في 2022 عن "قرار بالرحيل".

وتقام النسخة الـ79 من مهرجان كان السينمائي في الفترة من 12 إلى 23 مايو.

ومن المتوقع إعلان الاختيار الرسمي للأفلام في شهر أبريل المقبل.