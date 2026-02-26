 محكمة في هونج كونج تقضي بحبس والد ناشطة تقيم في أمريكا لمدة 8 أشهر وفقا لقانون الأمن الوطني - بوابة الشروق
الخميس 26 فبراير 2026 11:21 ص
محكمة في هونج كونج تقضي بحبس والد ناشطة تقيم في أمريكا لمدة 8 أشهر وفقا لقانون الأمن الوطني

هونج كونج - (أب)
نشر في: الخميس 26 فبراير 2026 - 11:15 ص | آخر تحديث: الخميس 26 فبراير 2026 - 11:15 ص

قضت محكمة في هونج كونج، بحبس والد ناشطة تقيم في الولايات المتحدة لمدة ثمانية أشهر اليوم الخميس؛ لمحاولته سحب بعض الأموال من وثيقة تأمين ابنته، في أول قضية ضد فرد من أسرة ناشطة مؤيدة للديمقراطية، ومطلوب القبض عليها وفقا لقانون المن الوطني.

وتمت إدانة سانج "69 عاما" مطلع هذ اشهر بتهمة محاولة التعامل مع أصول مالية تخص "هاربة" وفقا لقانون الأمن 2024.

ووصفت ابنته انا كووك، التي تعمل مديرة تنفيذية بمجلس هونج كونج للديمقراطية ومقره واشنطن، الإدانة بـ"القمع العابر للحدود".

كانت السلطات، قد عرضت مكافأة بقيمة مليون دولار هونج كونج (نحو 127 ألفا و900 دولار) لمن يدلى بمعلومات تؤدي لاعتقال الناشطة، وبعد ذلك حظرت أي شخص من التعامل مع أي أموال تخصها.

وتتهم السلطات الناشطة كووك، بالمطالبة بفرض عقوبات وحصار وممارسة أنشطة عدائية أخرى ضد الصين وهونج كونج خلال اجتماعاتها مع ساسة أجانب ومسئولين حكوميين.

وكتب مجلس الديمقراطية في هونج كونج، عبر منصة "إكس"، اليوم الخميس، أن القضية تمثل تصعيدا خطيرا "لحملة القمع العابر للحدود".

