استطلاع: غالبية الألمان تؤيد فرض ضريبة على المشروبات السكرية

تحظى فكرة فرض ضريبة على المشروبات المحتوية على السكر، بتأييد واسع بين الألمان، وفقا لاستطلاع للرأي.

وفي الاستطلاع الذي أجراه معهد "سيفي" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من بوابة "ويب دوت دي إي نيوز" الإخبارية، قيّم 60% من المشاركين بشكل إيجابي الضريبة التي من المفترض أن ترتفع قيمتها تبعا لمحتوى السكر في المشروب.

وفي المقابل، رفض 33%، المقترح، بينما لم يحسم 7% موقفهم.

وبحسب الاستطلاع، كان الشباب أكثر ميلا إلى انتقاد المقترح، فمن بين من تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما، أيد 47% الفكرة، فيما رفضها 43% آخرون.

وسُجلَت أعلى نسبة تأييد بين من تجاوزوا 65 عاما، إذ قيّم 66% منهم ضريبة السكر بشكل إيجابي.

وبلغت نسبة التأييد 57% لدى الفئة العمرية من 30 إلى 39 عاما وكذلك لدى من تتراوح أعمارهم بين 50 و64 عاما، فيما بلغت 54% لدى الفئة بين 40 و49 عاما.

وتتباين التقييمات، أيضا بحسب الانتماء الحزبي؛ حيث بلغ تأييد فرض ضريبة على السكر 94% بين ناخبي حزب الخضر، و81% بين ناخبي حزب اليسار، و80% بين ناخبي الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

كما تتجاوز نسبة التأييد بين أنصار الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري المتوسط العام، حيث بلغت 64%.

وفي المقابل، جاءت مواقف ناخبي حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي سلبية في أغلبها، حيث رفض 65% منهم الضريبة.

وأُجري الاستطلاع، عبر الإنترنت خلال الفترة من 23 إلى 25 فبراير الجاري، وشمل نحو 5 آلاف ألماني فوق 18 عاما.