هيلاري كلينتون تدلي بشهادتها في قضية إبستين أمام الكونجرس اليوم

من المقرر أن تدلي وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، بشهادتها أمام الكونجرس الأمريكي، اليوم الخميس، في إطار التحقيقات المتعلقة بفضيحة المدان بارتكاب جرائم جنسية، جيفري إبستين.

وفي البداية، من المتوقع أن تدلي هيلاري كلينتون، البالغة من العمر 78 عاما، بشهادتها تحت القسم اليوم الخميس، يليها زوجها، الرئيس الأسبق بيل كلينتون، البالغ من العمر 79 عاما، غدا الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه لن يتم استجوابهما داخل الكونجرس في واشنطن، بل عبر رابط فيديو.

ومن المتوقع أن تكون الجلسات مغلقة، ولذلك ليس من الواضح مقدار المعلومات التي سيتم الكشف عنها للعلن.

وكانت هيلاري وبيل كلينتون رفضا على مدار شهور الإدلاء بشهادتيهما أمام الكونجرس في إطار التحقيق في قضية إبستين.

واتهم الديمقراطيون رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب، الجمهوري جيمس كومر، بإدارة عملية ذات دوافع سياسية.