أثار الفنان عمرو سعد، موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر عبر حسابه تقريرًا غير منسوب لأي جهة رسمية، يرصد قائمة الأعمال والبرامج الأعلى مشاهدة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان.

وجاء في التقرير أنه تصدر برنامج "رامز ليفل الوحش"، الذي يقدمه رامز جلال، المركز الأول، فيما حل مسلسل "إفراج"، بطولة عمرو سعد، في المرتبة الثانية، تلاه "المداح"، ثم "الكينج"، و"هي كيميا"، وبعدهم مسلسل "وننسى اللي كان"، وجميعها أعمال تُعرض عبر قنوات MBC مصر.

كما ضمت القائمة مسلسل "السوق الحرة" المعروض على قناة النهار، ثم برنامج "ألف ليلة مع فيفي"، قبل أن يتكرر اسم مسلسل "وننسى اللي كان" مرة أخرى في مركز متأخر، في مفاجأة أثارت تساؤلات المتابعين حول تكرار العمل ذاته في ترتيبين مختلفين، وأخيرًا جاء مسلسل "كان يا مكان" المعروض على قنوات DMC.

وعقب نشر التقرير، علّق عمرو سعد، مؤكدًا أن "إفراج" هو الأعلى مشاهدة “حسب كل التقارير الرسمية”، على حد وصفه، موجّهًا الشكر إلى زملائه في العمل، وإدارة قناة MBC مصر، والجهة المنتجة، وفريق المسلسل، مشددًا على أن النجاح "مستمر ومتصاعد".

غير أن ردود الفعل لم تتأخر، إذ شهدت صفحة الفنان تفاعلًا واسعًا، حمل جانبًا كبيرًا من التشكيك والاستغراب.

وكتب أحد المتابعين: "والله إنتوا حيرتونا ومحدش عارف مين الأعلى مشاهدة، مرة نقرا إنه مصطفى شعبان، ومرة أحمد العوضي، محدش فاهم حاجة".

وأشار آخر إلى أن صُنّاع مسلسل "علي كلاي" يؤكدون بدورهم أنهم في الصدارة، وكذلك فريق "وننسى اللي كان".

ولفت متابع ثالث إلى وجود أخطاء واضحة في القائمة، منها تكرار اسم مسلسل واحد مرتين، فيما تساءل آخر بسخرية: "هو كل شوية ممثل يطلع يقول إنه الأعلى مشاهدة.. طب مين المسلسل اللي محدش بيتفرج عليه؟".

وبعد نشر البوست وحالة الجدل، قام الفنان عمرو سعد بحذفه من صفحته الشخصية.

ويستند مسلسل إفراج إلى أحداث مستوحاة من وقائع حقيقية، وهو من قصة عمرو سعد، وسيناريو وحوار ورشة كتابة، ويشارك في بطولته كل من حاتم صلاح، وتارا عماد، وسما إبراهيم، وعبد العزيز مخيون.

وتدور أحداثه حول شخصية عباس الريس، الذي يغادر أسوار السجن بعد خمسة عشر عامًا من العزلة، مثقلًا باتهام قتل زوجته، ليبدأ رحلة معقدة بين الرغبة في الانتقام والسعي إلى التكفير عن ذنب يطارده.

