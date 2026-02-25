الأمن يكشف ملابسات وفاة محتجز بقسم شرطة العجوزة: بسبب إصابته بالدرن والتهاب رئوي حاد

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات وفاة محتجز بقسم شرطة العجوزة، نافية ما تم تداوله بشأن تعرضه للتعذيب أو الإهمال الطبي.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة نزيل داخل قسم شرطة العجوزة بالجيزة، بزعم تعرضه للإهمال الطبي والتعذيب.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أن المذكور مودع اعتبارا من يوم 6 فبراير الجاري بقسم شرطة العجوزة، لتنفيذ حكم قضائي بالحبس في قضية حيازة سلاح ناري دون ترخيص. وبتاريخ 14 فبراير الجاري، شعر بحالة إعياء، فتم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، إلا أنه تُوفي.

وأوضح التقرير الطبي أن الوفاة جاءت نتيجة إصابته بمرض الدرن والتهاب رئوي حاد، دون وجود أي إصابات ظاهرية. وباستدعاء أهلية المتوفى، لم يتهموا أحدًا بالتسبب في وفاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كما أمكن تحديد وضبط القائم على نشر مقطع الفيديو المشار إليه، وتبين أنه عم المتوفى ومقيم بمحافظة الجيزة، وبمواجهته أقر بادعائه الكاذب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.