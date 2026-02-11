وزير سلطة الأراضي الفلسطينية: نشكر مصر على دورها الداعم لقضيتنا

قال الدكتور علاء التميمي، وزير سلطة الأراضي الفلسطينية، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلن فيها رفضه لسياسات ضم الاحتلال الإسرائيلي أراضي الضفة الغربية، والتي صدرت كذلك عن البيت الأبيض، تتناقض مع ما يجري على أرض الواقع، حيث تشهد المنطقة تسارعًا في الإجراءات الإسرائيلية والقرارات التي تمثل ضمًا فعليًا للأراضي الفلسطينية.

وأضاف خلال مداخلة مع ياسر رشدي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن من بين هذه الإجراءات قرار رفع السرية عن سجلات الأراضي، وقرارات تتعلق بإنشاء سلطات محلية في بعض المناطق، إضافة إلى ما يحدث في مدينة بيت لحم وتحديدًا في منطقة قبة راحيل.

وأكد أن هذه الخطوات تشكل سياسة ضم واضحة تنفذها سلطات الاحتلال، وأشار إلى وجود تحركات عربية ودولية رافضة لهذه الإجراءات، في مقدمتها التحركات المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب تحركات الدول العربية، وزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى المملكة الأردنية الهاشمية لوضع الملك عبد الله الثاني في صورة القرارات الإسرائيلية التي تقوض حل الدولتين، الذي حظي برعاية دولية منذ عقود.

وأكد أن الهدف الحقيقي من هذه القرارات هو الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية، محذرًا من خطورة ما يجري على الأرض من تهجير قسري منظم للفلسطينيين، لا سيما في مناطق «ج»، تحت ذرائع وادعاءات واهية.

وشدد على أن هذا التهجير يتم وفق خطة ممنهجة لإخلاء الأراضي من سكانها الأصليين، وإتاحة المجال أمام المستوطنين، الذين يعملون بدعم ورعاية مباشرة من سلطات الاحتلال، لفرض واقع جديد بالقوة.