 رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بمصر: نحذر من تأثير نتنياهو على المفاوضات مع واشنطن - بوابة الشروق
الأربعاء 11 فبراير 2026 12:23 ص القاهرة
رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بمصر: نحذر من تأثير نتنياهو على المفاوضات مع واشنطن


نشر في: الثلاثاء 10 فبراير 2026 - 11:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 فبراير 2026 - 11:57 م

علق السفير مجتبى فردوسي بور، رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر، على زيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن المقررة يوم الأربعاء.

وقال خلال مداخلة في برنامج "الشرق الأوسط"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية أميمة تمام، إن إيران تأمل ألا تكون هناك تبعية للسياسة الخارجية الأمريكية لإسرائيل، محذرًا من تأثير المشاورات الإسرائيلية على الفريق الأمريكي المفاوض.

وأضاف أن إيران تشدد على ضرورة رفع جميع العقوبات والحصار الاقتصادي عنها كخط أحمر، مشيرًا إلى أن غياب الضمانات الأمريكية الجادة سيُفشل أي مسار تفاوضي.

وأوضح أن السياسات الإسرائيلية تمثل تهديدًا للمصالح الإقليمية، داعيًا الولايات المتحدة إلى اتباع سياسة مستقلة، والابتعاد عن التهديدات العسكرية، والعمل بجدية على حلول دبلوماسية تخفف التوتر في منطقة تعاني أصلًا من صراعات وحروب متواصلة.

 

