تحدث الفنان أحمد جمال، عن كواليس ارتباطه بالمطربة الشابة فرح الموجي، ابنة الملحن حمادة الموجي، مشيرا إلى مرحلة طلب يد ابنته كانت «أصعب مرحلة».

وقال خلال برنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر «DMC» إن اللقاء الأول لم يكن رفقة عائلته، مشيرا إلى استعانته بخالها وصديقه اللذين كانا شاهدين على اللقاء الأول منذ بدايته.

وأشار إلى توقعه استقبالا ترحيبيا بناء على مقدمات سابقة من صديق العائلتين المشترك الذي كان سببا في معرفتهما، لافتا إلى أنه أخبره بأن والدها لن يجد أفضل منك لابنته وفي انتظار مقابلتك؛ إلا أنه فوجئ بوالدها يرد على: «فرح لسه صغيرة على الزواج».

وأوضح «جمال» أن الموقف المفاجئ أثار ارتباك صديقه الذي كان رتب اللقاء، لافتا إلى أن الجلسة تحولت بعد ذلك إلى مرحلة من «المفاوضات» وتدخل صديق العائلتين؛ لإقناع والدها بأن ابنته تخرجت من الجامعة ولم تعد صغيرة.

من جانبها، روت فرح الموجي، واقعة «غريبة وغير مفهومة»، كشفت عن اختفاء زوجها المفاجئ لمدة أسبوع كامل دون سابق إنذار نتيجة «فترة اكتئاب» خلال فترة الخطوبة.

ولفتت إلى إغلاقه جميع وسائل التواصل وهاتفه الشخصي قرابة الأسبوع، قائلة: «قبلها بيوم كنا نتحدث بشكل طبيعي، وقال لي هكلمك بكره، واختفى أسبوع، قعدت أسبوع مش فاهمة، ووالدته مش عارفة ماله».