 مصطفى عسل يتوج ببطولة ويندي سيتي للاسكواش بشيكاغو - بوابة الشروق
الخميس 12 فبراير 2026 10:26 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

مصطفى عسل يتوج ببطولة ويندي سيتي للاسكواش بشيكاغو

أحمد زاهر
نشر في: الخميس 12 فبراير 2026 - 10:14 ص | آخر تحديث: الخميس 12 فبراير 2026 - 10:14 ص

توج البطل المصري مصطفى عسل، المصنف الأول عالميًا لرجال الاسكواش، بلقب بطولة ويندي سيتي، التي أقيمت في مدينة شيكاغو الأمريكية خلال الفترة من 5 إلى 12 فبراير الجاري، والبالغ مجموع جوائزها 220 ألف دولار لمنافسات الرجال ومثلها للسيدات، لتندرج ضمن فئة البطولات البلاتينيوم.

وحسم عسل المباراة النهائية لصالحه بعدما تفوق على النيوزيلندي بول كول بنتيجة 3-0، في لقاء استمر 84 دقيقة، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 11-5، 12-10، 11-7، ليؤكد تفوقه ويضيف لقبًا جديدًا إلى سجله الحافل.

وشهدت البطولة مشاركة مصرية واسعة بلغت 20 لاعبًا ولاعبة، بواقع 8 لاعبين في منافسات الرجال هم: مصطفى عسل، علي أبو العينين، فارس الدسوقي، يحيى النوساني، يوسف سليمان، كريم عبد الجواد، محمد أبو الغار، وكريم التركي.

كما شاركت 12 لاعبة في منافسات السيدات، وهن: هانيا الحمامي، زينة ميكيوي، مريم متولي، كنزي أيمن، نور أبو المكارم، هنا رمضان، هنا معتز، نور الشربيني، سلمى هاني، فيروز أبو الخير، سنا إبراهيم، وأمينة عرفي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك