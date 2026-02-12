مصطفى عسل يتوج ببطولة ويندي سيتي للاسكواش بشيكاغو

توج البطل المصري مصطفى عسل، المصنف الأول عالميًا لرجال الاسكواش، بلقب بطولة ويندي سيتي، التي أقيمت في مدينة شيكاغو الأمريكية خلال الفترة من 5 إلى 12 فبراير الجاري، والبالغ مجموع جوائزها 220 ألف دولار لمنافسات الرجال ومثلها للسيدات، لتندرج ضمن فئة البطولات البلاتينيوم.

وحسم عسل المباراة النهائية لصالحه بعدما تفوق على النيوزيلندي بول كول بنتيجة 3-0، في لقاء استمر 84 دقيقة، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 11-5، 12-10، 11-7، ليؤكد تفوقه ويضيف لقبًا جديدًا إلى سجله الحافل.

وشهدت البطولة مشاركة مصرية واسعة بلغت 20 لاعبًا ولاعبة، بواقع 8 لاعبين في منافسات الرجال هم: مصطفى عسل، علي أبو العينين، فارس الدسوقي، يحيى النوساني، يوسف سليمان، كريم عبد الجواد، محمد أبو الغار، وكريم التركي.

كما شاركت 12 لاعبة في منافسات السيدات، وهن: هانيا الحمامي، زينة ميكيوي، مريم متولي، كنزي أيمن، نور أبو المكارم، هنا رمضان، هنا معتز، نور الشربيني، سلمى هاني، فيروز أبو الخير، سنا إبراهيم، وأمينة عرفي.