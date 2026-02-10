ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى شمالي لبنان إلى 15 قتيلا

ارتفعت حصيلة قتلي انهيار منزل بمدينة طرابلس بشمال لبنان إلى 15 قتيلا، حسبما أفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس نقلا عن وسائل الإعلام الرسمية اليوم الاثنين، بينما أمرت الحكومة بإخلاء أكثر من 100 مبنى آخر يُعتقد أنها معرضة للخطر.

وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الحكومية بإصابة ثمانية أشخاص آخرين.

وقال الدفاع المدني اللبناني إن شخصًا واحدًا على الأقل أصيب بجروح ناجمة عن طلق ناري.

وتجمع سكان المنطقة حول الحفرة حيث سقط المبنى وأطلقوا النار في الهواء بعد الانهيار.

وانهار المبنى السكني المكون من ستة طوابق في حي باب التبانة الفقير بعد ظهر أمس الأحد.

ولطالما اشتكى سكان طرابلس، ثاني أكبر مدينة في لبنان، منذ فترة طويلة من إهمال الحكومة والبنية التحتية السيئة.

ويُعد انهيار المباني أمرًا مألوفاً في طرابلس بسبب ضعف معايير البناء، ولكن حادث يوم الأحد ، أثار غضبًا خاصًا بسبب ارتفاع عدد القتلى.

وتم إخلاء المباني المحيطة في المنطقة خوفًا من أن تكون هي أيضًا معرضة لخطر إنشائي .

وتعهد المسؤولون بالتحقيق في سبب الانهيار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عنه.

وترأس رئيس الوزراء نواف سلام اجتماعًا اليوم الاثنين، مع مسؤولين وطنيين ومحليين، وتم خلاله اتخاذ قرارا بإخلاء 114 مبنى اعتُبرت معرضة لخطر الانهيار على مراحل على مدار شهر.

وقال سلام بعد الاجتماع ، إن اللجنة العليا للإغاثة في البلاد ستعمل على تعزيز المباني التي يمكن إنقاذها، بينما سيتم هدم المباني التي تعاني من خلل هيكلي خطير.

وأضاف إنه ، سيتم تقديم بدل سكن للأسر التي تم إخلاؤها لمدة عام.