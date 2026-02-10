غزة: 5 شهداء و13 مصابا بنيران الاحتلال خارج مناطق انتشاره اليوم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت مصادر بمستشفيات غزة، اليوم الثلاثاء، باستقبال 5 شهداء و13 مصابا بنيران الاحتلال خارج مناطق انتشاره اليوم.

وأفاد مراسل وكالة «صفا» باستشهاد المواطن سامي محمود الندر، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم حلاوة بجباليا شمالي القطاع.

وقال إن طفلين أصيبا بقنبلة من طائرة مسيرة إسرائيلية «كواد كوبتر» في معسكر جباليا.

وأضاف أن المواطن يوسف ناصر الريفي، استشهد برصاص جيش الاحتلال في شارع 5 شمالي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وذكر أن مواطنين استشهدا وأصيب اثنين آخرين، إثر قصف من مسيرة إسرائيلية لدراجة كهربائية قرب مدخل قرية المصدر وسط القطاع.

وأشار إلى استشهاد السيدة عبير حمدان، بنيران مسيرة إسرائيلية قرب منطقة المصدر.

ونوه أن مواطنين أصيبوا في قصف مدفعي إسرائيلي على بيت لاهيا شمالي القطاع.

وفي مدينة غزة، أفاد المراسل بإصابة مواطنين اثنين، بنيران جيش الاحتلال في محيط محطة الشوا في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: 5 شهداء، و5 إصابات.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، إلى 586 شهيدًا، و1558 إصابة، و717 شهيدًا انتشت جثامينهم.

وأشارت إلى ارتفاع الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 72 ألفًا و37 شهيدًا، و171 ألفًا و666 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.