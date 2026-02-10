مجلس الوزراء السعودي يشيد بدعم مسارات التعاون مع سوريا

أشاد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، بالجهود المبذولة لدعم مسارات التعاون الثنائي بين المملكة وسوريا، مشددا على أهمية مواصلة الجهود الدولية واتخاذ خطوات عملية لمواجهة الإرهاب خاصة تنظيم "داعش".

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشئون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء السعودي اليوم برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم، أن "المجلس أكد دعمه مخرجات اجتماع "التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش" الذي استضافته المملكة العربية السعودية".

وشدد بن سعيد، على "أهمية مواصلة الجهود الدولية واتخاذ خطوات عملية لمواجهة الإرهاب العابر للحدود وما يمثله من تهديدٍ مباشرٍ لأمن المجتمعات واستقرارها".

وأضاف في البيان، أن "مجلس الوزراء تابع التطورات الراهنة على الساحة الإقليمية، والجهود التي تبذلها المملكة بالتواصل مع أعضاء المجتمع الدولي في سبيل دعم أمن المنطقة واستقرارها، والمطالبة بضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ بنوده كاملة، والمضي قدمًا نحو أفق سياسي يجسّد الدولة الفلسطينية المستقلة".