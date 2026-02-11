محكمة الاستئناف في باريس تحدد 7 يوليو للنطق بالحكم في قضية مارين لوبان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حددت محكمة الاستئناف في باريس يوم 7 يوليو المقبل، موعدا لإصدار حكمها النهائي في قضية زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، المتعلقة بإساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي.

وقدمت مارين لوبان "57 عاما" طعنا ضد حكم صدر بحقها في مارس 2025، والذي أدانها وأعضاء آخرين في حزب التجمع الوطني بإساءة استخدام أموال البرلمان الأوروبي عبر توظيف مساعدين للنواب خلال الفترة من 2004 إلى 2016.

وتنفي لوبان، بشدة الاتهامات التي تضعها في قلب نظام احتيالي كان يهدف إلى الاستيلاء على أموال الاتحاد الأوروبي (أموال عامة) وتوجيهها لمصلحة الحزب.