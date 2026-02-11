رئيسة المكسيك: لا توجد معلومات عن استخدام مسيرات على الحدود مع أمريكا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لم تؤكد رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم الرواية الأمريكية الخاصة بالتصدي لطائرات مسيرة تابعة لعصابات مخدرات مكسيكية وتعطيلها، وقالت خلال مؤتمرها الصحفي اليومي: "لا توجد معلومات عن استخدام طائرات مسيرة على الحدود".

وأضافت شينباوم، أن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية يمكنها التواصل مع الحكومة المكسيكية إذا كانت لديها أي استفسارات.

وقال مسئول حكومي أمريكي، اليوم الأربعاء، إن الإغلاق قصير الأمد للمجال الجوي الأمريكي قرب الحدود المكسيكية جاء نتيجة اختراق طائرات مسيرة تابعة لعصابات تهريب مخدرات مكسيكية.

وصرح مسئول حكومي أمريكي رفيع المستوى لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، بأن وزارة الدفاع اتخذت "إجراءات" لتعطيل الطائرات المسيرة، ولا يوجد هناك أي خطر يهدد حركة الطيران التجاري، وتم رفع الإغلاق بعد فترة وجيزة.