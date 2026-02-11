أليو ديانج يفوز بجائزة أفضل لاعبي مباراة الأهلي والإسماعيلي

فاز أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأحمر والإسماعيلي التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتغلب النادي الأهلي على ضيفه، الإسماعيلي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب الجيش ببرج العرب، في الإسكندرية، والمؤجلة من الجولة الـ 14 للدوري الممتاز.

وقدم المالي، أليو ديانج أداءً مميزًا للغاية، حيث كانت له بصمة واضحة في فوز الأهلي على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل، خلال المباراة التي أُقيمت اليوم على استاد الجيش ببرج العرب.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الأخير برصيد 10 نقاط.