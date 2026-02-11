 أليو ديانج يفوز بجائزة أفضل لاعبي مباراة الأهلي والإسماعيلي - بوابة الشروق
الأربعاء 11 فبراير 2026 8:37 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

أليو ديانج يفوز بجائزة أفضل لاعبي مباراة الأهلي والإسماعيلي

رائد سمير
نشر في: الأربعاء 11 فبراير 2026 - 8:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 فبراير 2026 - 8:31 م

فاز أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأحمر والإسماعيلي التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتغلب النادي الأهلي على ضيفه، الإسماعيلي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب الجيش ببرج العرب، في الإسكندرية، والمؤجلة من الجولة الـ 14 للدوري الممتاز.

وقدم المالي، أليو ديانج أداءً مميزًا للغاية، حيث كانت له بصمة واضحة في فوز الأهلي على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل، خلال المباراة التي أُقيمت اليوم على استاد الجيش ببرج العرب.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الأخير برصيد 10 نقاط.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك