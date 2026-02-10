هيئة البث الإسرائيلية: زيارة نتنياهو لواشنطن تستهدف ضمان اتفاق يشمل صواريخ إيران

- الهيئة الرسمية نقلت عن مصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيزود ترامب بـ «معلومات» عن برنامج إيران الصاروخي خلال لقائهما المرتقب بالبيت الأبيض الأربعاء

تحدثت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، عن أن الهدف من زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة هو ضمان التوصل إلى اتفاق مع إيران يشمل برنامجها الصاروخي إلى جانب الملف النووي.

وقالت الهيئة إن نتنياهو "يتوجه ظهر اليوم إلى واشنطن في زيارة خاطفة، يلتقي خلالها غدا الأربعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في لقاء واحد مُدرج حتى الآن على جدول أعمال الزيارة".

وأشارت إلى أن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي سيرافق نتنياهو في زيارته أثناء رحلته على متن الطائرة.

ونقلت عن "مقربين" من نتنياهو، لم تسمهم، قولهم إنه "من المتوقع أن يُقدم للرئيس ترامب معلومات تشير إلى استعادة برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني قدراته".

وأضافت الهيئة: "مع ذلك، تعتقد مصادر في الولايات المتحدة أن نتنياهو يفضل احتمال هجوم ترامب على إيران، ويهتم بالترويج لهذه الخطوة خلال زيارته".

وخلال الأيام الماضية أعربت إسرائيل عن مخاوفها من أن يقتصر ترامب في المفاوضات على البرنامج النووي الإيراني دون الصاروخي.

ويريد نتنياهو أن يؤثر على مواقف الرئيس الأمريكي بهذا الشأن، حيث ذكرت هيئة البث: "هدف الزيارة هو أن تؤكد للإدارة الأمريكية المخاطر الكامنة في صياغة (اتفاق ضيّق) مع إيران، والذي سيركز فقط على القضية النووية".

ونقلت عن "مصادر مقربة" من نتنياهو، أن "إسرائيل قلقة من أن إيران تواصل العمل دون عوائق لإعادة تأهيل وتطوير نظام الصواريخ الباليستية الخاص بها"، وفق قولها.

وأردفت المصادر: "من المتوقع أن يعرض نتنياهو على ترامب تداعيات مثل هذا الاتفاق، الذي لا يُعالج التهديدات الإضافية من طهران"، وفق تعبيراتها.

ومن المقرر أن يغادر نتنياهو إلى الولايات المتحدة، الثلاثاء، على أن يعود الخميس ما لم يُجر تعديل على برنامج الزيارة.

وصباح الثلاثاء، وصل الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، إلى العاصمة العمانية مسقط، حيث سيبحث مع مسئولين رفيعي المستوى آخر التطورات الإقليمية والدولية، وفق وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

والثلاثاء أيضا، قدمت وزارة الخارجية الإيرانية الشكر إلى تركيا إزاء دورها في إحياء المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في مسقط.

وأمس الاثنين، صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأن قرار عقد مفاوضات بين واشنطن وطهران تم التوصل إليه خلال محادثات أجراها مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في إسطنبول أواخر يناير الماضي، مبينا أنه تواصل إثر ذلك مع الجانب الأمريكي أيضا.

والجمعة، استضافت مسقط جولة مفاوضات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط حشد عسكري أمريكي في المنطقة ضد طهران.



