وزير الطاقة الأمريكي يصل إلى فنزويلا لتقييم إصلاح قطاع النفط

أكدت الحكومة الأمريكية، اليوم الأربعاء، دورها الذي نصبته لنفسها لإعادة إنعاش صناعة النفط المتدهورة في فنزويلا، حيث وصل وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، إلى الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية لإجراء تقييم مباشر للأوضاع.

وتأتي زيارة رايت في الوقت الذي تواصل فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات للسماح للشركات الأجنبية بالعمل في فنزويلا والمساعدة في إعادة بناء أهم قطاعات البلاد.

ورحبت السفارة الأمريكية في فنزويلا، بوصول رايت، وكتبت عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس أن "القطاع الخاص الأمريكي سيكون عنصرا أساسيا في تعزيز قطاع النفط، وتحديث شبكة الكهرباء، وإطلاق الإمكانات الهائلة لفنزويلا".

ومن المتوقع أن يجتمع رايت مع الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريجيز، ومسؤولين حكوميين، ومديرين تنفيذيين في قطاع النفط، وآخرين.