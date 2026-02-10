مبادرة سعودية مع تركيا والأردن للتعاون في مجال الطاقة النووية

أعلن مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، عن تفويض وزير الطاقة السعودية بالتباحث مع الجانبين الأردني والتركي في شأن مشروع اتفاق إطاري، ومشروع اتفاقية تعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والذرية بين السعودية، والأردن، وتركيا، والتوقيع عليهما.

جاء ذلك خلال الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لمجلس الوزراء اليوم في العاصمة الرياض.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن بلاده قد تجد نفسها مضطرة للانضمام إلى سباق تسلح نووي في المنطقة إذا أدى تطوير القدرات النووية الإيرانية إلى تهديد ميزان القوى الإقليمي.

وأوضح فيدان، في مقابلة مع قناة «سي إن إن ترك»، أن أنقرة لا تسعى للدخول في سباق نووي، لكنه حذر من أن «هذا المسار قد يصبح أمرا لا مفر منه في حال حدوث خلل في التوازن الأمني الإقليمي».

وأكد الوزير أن «تركيا قد تضطر لمواكبة التطورات النووية، إذا استمرت القدرات الإيرانية في التوسع بشكل يهدد استقرار المنطقة».

واستبعد فيدان أن تؤدي الضربات المحتملة ضد إيران إلى تغيير النظام في طهران، مشددا على أن المنطقة «لا تحتمل حربا جديدة».

وأشار الوزير إلى أن الشكوك المتزايدة حول التزامات واشنطن قد تدفع نحو سباق تسلح نووي مستقبلي في أوروبا وآسيا أيضا.

وتعكس هذه التصريحات قلقا متزايدا في أنقرة من تداعيات الملف النووي الإيراني، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، مما يضع ضغوطا إضافية على التحالفات الأمنية التقليدية.