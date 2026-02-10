الاستخبارات البولندية ترفض مزاعم موسكو بشأن تورط وارسو في الهجوم على الجنرال أليكسييف

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رفض جهاز الاستخبارات العسكرية البولندية، مزاعم موسكو بشأن تورط وارسو في الهجوم على الجنرال الروسي فلاديمير أليكسييف.

وقال رئيس الاستخبارات العسكرية البولندية، ياروسلاف ستروجيك، لوكالة الأنباء البولندية، اليوم الثلاثاء، إن "هذه القضية مثال واضح على التضليل الروسي".

وأضاف ستروجيك، أن "الادعاءات الروسية تهدف إلى تصوير روسيا وبيلاروس على أنهما في موضع تهديد من الغرب، في حين أن الاستخبارات البولندية تلتزم بالقانون وتوجيهات الحكومة".

وكان أليكسييف، نائب رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية، أصيب بجروح خطيرة جراء حادث إطلاق نار في موسكو الأسبوع الماضي.

وألقى جهاز الأمن الاتحادي الروسي، القبض على مشتبه بهما، وحمل أوكرانيا مسؤولية الهجوم.

وقال جهاز الأمن الاتحادي، إنه تم تجنيد منفذ الهجوم "بمساعدة أجهزة الاستخبارات البولندية".

وفسر ستروجيك، اتهامات موسكو على أنها "رد انتقامي بعد كشف جاسوس روسي مشتبه به داخل وزارة الدفاع البولندية".

وقال ستروجيك، إن الموظف في قسم التخطيط الذي اعتقل الأسبوع الماضي كان على دراية بمعظم الإجراءات داخل الوزارة.

وتجري حاليا تحقيقات لتحديد ما إذا كان الرجل جزءا من شبكة تجسس.