محافظ بورسعيد يفتتح معرض «أهلاً رمضان» بحي العرب بتخفيضات 25%

افتتح اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، برفقة النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، والنائب أحمد جوهر، عضو مجلس الشيوخ، معرض «أهلاً رمضان»، مساء اليوم الثلاثاء، والمقام أمام بازار بورسعيد الجديد بشارع النصر في نطاق حي العرب، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بتخفيضات تصل إلى 25%، وذلك في إطار دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك بحضور محمد النوساني، أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، ولفيف من القيادات التنفيذية والسياسية والشخصيات العامة.

وتفقد محافظ بورسعيد أقسام المعرض المختلفة، واطمأن على وجود تخفيضات حقيقية على الأسعار، وتوافر السلع الغذائية بجودة عالية وكميات وفيرة تلبي احتياجات المواطنين طوال شهر رمضان المبارك.

ومن جانبه، أكد اللواء محب حبشي حرص المحافظة على دعم المبادرات التي تسهم في ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة، مشددًا على استمرار المتابعة اليومية للأسعار، ومرحبًا بكافة المبادرات الجادة التي تستهدف تخفيف الأعباء عن الأسر، خاصة في المواسم التي تشهد زيادة في الطلب على السلع الغذائية.

وأوضح النائب عادل اللمعي أن المعرض يقدم تخفيضات تتجاوز 25% على عدد من السلع، حيث تُطرح دجاجتان بسعر 100 جنيه، وكيلو الأرز بسعر 20 جنيهًا، وكيلو المكرونة 20 جنيهًا، وزجاجة الزيت 60 جنيهًا، والبلح 35 جنيهًا للكيلو، و4 سمان جامبو بسعر 100 جنيه، وكيلو اللحم المفروم 200 جنيه، وكيلو اللحوم البلدية بسعر 300 جنيه، إلى جانب تخفيضات أخرى على مختلف السلع.

وأشار النائب أحمد جوهر إلى أنه ستكون هناك متابعة مستمرة للالتزام بالأسعار والتخفيضات التي شهدها المعرض يوم الافتتاح، بما يحقق مصلحة المواطنين ويسهم في رفع العبء عن كاهلهم.

يُذكر أن المعرض شهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين، وسط إشادة واسعة بانخفاض الأسعار مقارنة بالأسواق الخارجية، وجودة السلع المعروضة.